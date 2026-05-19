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SUSPEITO É PROCURADO

Corpo de pedreiro é encontrado enterrado no quintal de vizinho na Bahia

José Ronaldo Silva dos Santos estava desaparecido desde o dia que saiu com esse vizinho

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Corpo de pedreiro é encontrado enterrado no quintal de vizinho na Bahia
Foto: COVA RASA

Um homem de 37 anos foi encontrado morto e enterrado em uma cova rasa improvisada no quintal de uma residência, na segunda-feira, 18, em Ponto Novo, município localizado no norte da Bahia.

A vítima foi identificada como José Ronaldo Silva dos Santos. De acordo com a Polícia Civil, ele estava sem dar notícias desde a última quinta-feira, 14, data em que teria sido visto pela última vez ao lado de um vizinho, que passou a ser investigado pelo caso.

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Após diligências, o corpo de José Ronaldo foi localizado enterrado no terreno da casa do suspeito.

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Investigação

Até o momento, as circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas e a causa do óbito será apurada durante a investigação.

O homem apontado como principal suspeito não foi encontrado e segue sendo procurado pelas autoridades. A identidade dele não foi divulgada.

José Ronaldo trabalhava como ajudante de pedreiro em uma empresa terceirizada que presta serviços ao município. A investigação está sob responsabilidade da Delegacia Territorial de Ponto Novo.

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Tags

Corpo enterrado Cova rasa desaparecimento Ponto Novo

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