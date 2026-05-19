Ônibus param de circular no Vale das Pedrinhas após coletivo ser crivado de balas

Um ônibus que faz a linha Vale das Pedrinhas x BRT Pedrinhas foi atingido por disparos de arma de fogo na noite desta terça-feira, 19, dentro do bairro, localizado no Complexo do Nordeste, em Salvador.

As primeiras informações indicam que o coletivo passava pelo local quando ficou no meio de um confronto entre policiais e criminosos. Segundo relatos iniciais apurados pelo portal A TARDE, o veículo foi alvejado por diversos tiros, danificando uma das portas do coletivo.

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Informações preliminares, ainda não confirmadas oficialmente, apontam que duas pessoas teriam sido baleadas — uma delas seria um homem apontado como suspeito e a outra uma mulher que estava na localidade e teria sido atingida na perna. Até o momento, não há confirmação oficial ou detalhes sobre o estado de saúde dos feridos.

Serviço suspenso

Por causa da situação, a circulação de ônibus foi suspensa no final de linha do Vale das Pedrinhas.

"A Semob informa que o atendimento de transporte foi suspenso na região do Vale das Pedrinhas, na noite desta terça-feira, 19, após um ônibus que fazia a linha 0319 - Est. BRT Pedrinhas x Vale das Pedrinhas ser atingido por disparos de arma de fogo", diz a Semob.

Ainda segundo o órgão, não houve feridos dentro do ônibus, entretanto, "por segurança, o atendimento foi suspenso no final de linha, que foi transferido para a entrada do bairro. O atendimento será normalizado tão logo a segurança na região seja restabelecida",

De acordo com informações obtidas junto ao sindicato da categoria, os coletivos que operam na região foram recolhidos para o terminal do BRT e os veículos atingidos encaminhados para a garagem.