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OPERAÇÃO COBIÇA

Suspeito de latrocínio contra idosa é preso no Porto da Barra

Cremilda Silva Santos, de 74 anos, foi morta em 2025, após ser agredida e ter os pertences roubados dentro da própria casa

Luiza Nascimento
Por
Operação Cobiça
Operação Cobiça - Foto: Imagem ilustrativa: Divulgação / Ascom-PCBA

Um homem de 31 anos, investigado por latrocínio contra uma idosa de 74, foi preso nesta terça-feira, 19, nas imediações do Porto da Barra, em Salvador. Cremilda Silva Santos foi morta em 2025, no município de Simões Filho, na Região Metropolitana (RMS).

A prisão ocorreu no âmbito da Operação Cobiça, deflagrada com o objetivo de esclarecer crime. As investigações sugerem que a ação teria sido planejada e executada em razão da ambição financeira relacionada aos benefícios previdenciários recebidos pela idosa.

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Não há informações se o suspeito tinha algum tipo de relação com a vítima.

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Relembre o crime

Cremilda Silva Santos, de 74 anos, foi agredida dentro da própria residência em agosto de 2025, e teve pertences pessoais, como cartões e aparelhos celulares, roubados.

A vítima permaneceu internada em estado grave, morrendo em setembro do mesmo ano.

Prisão do investigado

Capturado, o suspeito foi encaminhado para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde teve cumprido o mandado de prisão preventiva.

Ele segue custodiado à disposição do Poder Judiciário. As investigações prosseguem para esclarecer completamente as circunstâncias e a autoria do crime.

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Tags

Polícia porto do barra simões filho

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