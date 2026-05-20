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Pintor corporal é preso por extorquir turista no Pelourinho

Homem é reincidente no crime e atua através do uso de força e ameaça contra as vítimas

Luiza Nascimento
Por
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa - Foto: Imagem ilustrativa: Divulgação / Ascom-PCBA

Um pintor tribal corporal de 40 anos, foi preso preventivamente nesta terça-feira, 19, no Largo Terreiro de Jesus, localizado no bairro Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador. Ele é investigado por casos reincidentes de furtos e extorsão contra turistas.

Na situação em questão, ocorrida no mês de abril, ele teria vitimado uma moradora de São Paulo. Segundo as investigações, mesmo após a recusa da vítima, o homem realizou o trabalho artístico, passando a exigir o pagamento pelo serviço.

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De acordo com a ocorrência, a extorsão foi praticada com o uso de força e ameaça.

A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), cumpriu o mandado. O suspeito está custodiado na Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), à disposição do Poder Judiciário.

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Reincidente na prática criminosa

Apesar da prisão ocorrida nesta terça-feira, 19, o investigado é reincidente na prática criminosa e possui passagens por furto, tráfico de drogas e outros casos de extorsão contra turistas.

De acordo com a delegada Marcela Abreu, titular da Deltur, a unidade vem atuando de forma firme e contínua no combate a crimes de extorsão praticados contra visitantes na cidade, especialmente por falsos prestadores de serviços nas áreas turísticas da capital baiana.

“Este é o nono mandado de prisão preventiva cumprido pela unidade, em 2026, no âmbito de investigações relacionadas a pintores tribais, com o objetivo de coibir práticas criminosas que comprometam a imagem de Salvador e reforçar a segurança dos visitantes”, destacou.

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pelourinho pintor corporal Salvador

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