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Líder de facção na Bahia é preso ao tentar expandir atuação em Goiás

Suspeito foi localizado com uma pistola, munições e documentação falsa

Luiza Nascimento
Por
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa - Foto: Imagem ilustrativa: Divulgação / Ascom-PCBA

Um homem de 32 anos, apontado como líder de organização criminosa atuante no município de Xique-Xique, no Centro-Norte da Bahia, foi preso em Luziânia, em Goiás, nesta terça-feira, 20.

Segundo as investigações, o suspeito estava no local com o intuito de expandir a atuação da facção para a região goiana e também para o Distrito Federal.

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A prisão ocorreu em ação integrada entre as polícias civis da Bahia e do Distrito Federal, com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) do Distrito Federal, no âmbito da Operação Cactos de Fogo.

Ele foi alcançado após investigações conduzidas pelo Serviço de Investigação (SI) da Delegacia Territorial (DT/Xique-Xique) e troca de informações com equipes do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACO) e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) do Distrito Federal.

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Materiais apreendidos

Com o investigado, os policiais apreenderam:

  • Uma pistola calibre 9 mm;
  • 12 munições;
  • documentação falsa.

O suspeito foi apresentado em uma unidade policial daquele município, onde teve o mandado de prisão cumprido e permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.

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Tags

Bahia Goiás líder de facção

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