Jovem de 22 anos é morta por namorado após receber herança milionária

Uma estudante de 22 anos, identificada como Giovanna Neves Santana Rocha, foi encontrada morta no apartamento onde morava, em Belo Horizonte, e o namorado dela, Adailton Martins Gomes, de 45 anos, é apontado como principal suspeito do crime. Segundo as investigações, ele teria tentado oficializar a relação após a morte da jovem para ter acesso ao patrimônio milionário deixado por ela.

Inicialmente tratado como suicídio, o caso passou a ser investigado como feminicídio após o laudo de necropsia apontar que Giovanna morreu por asfixia provocada por sufocação direta.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Polícia Civil, a estudante havia herdado do pai um apartamento avaliado em cerca de R$ 900 mil e ainda teria aproximadamente R$ 200 mil a receber. O casal estava junto havia cerca de quatro meses, embora Adailton ainda fosse oficialmente casado com a ex-mulher, com quem tem quatro filhos.

Após a morte da jovem, o suspeito entrou na Justiça com um pedido de reconhecimento de união estável. A investigação aponta ainda que ele enviou mensagens e áudios para amigas de Giovanna tentando reforçar a suposta relação estável, em alguns casos de maneira insistente e intimidatória.

A polícia também apura que, poucos dias após o início do relacionamento, Adailton transferiu a conta de energia do imóvel para o nome dele e procurou o advogado responsável pelos processos da herança da estudante para pedir que ele deixasse o caso.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito deixa o prédio no dia da morte. Horas depois, o corpo foi encontrado por uma amiga da vítima, que estranhou a falta de respostas às mensagens e decidiu ir ao apartamento usando uma chave reserva.

Segundo a Polícia Civil, caixas de medicamentos espalhadas pelo apartamento e o histórico de depressão da jovem fizeram com que o caso fosse tratado inicialmente como suicídio, hipótese descartada após o resultado da perícia.