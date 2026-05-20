Homem tenta registrar BO contra Donald Trump em delegacia no Brasil; entenda

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Um atendimento inusitado em uma delegacia de São Paulo acabou viralizando nas redes sociais após ser divulgado pela escrivã Jéssica Fogaça. No vídeo, publicado no sábado, 16, um homem procura a unidade policial para denunciar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A gravação mostra o momento em que o homem informa à policial que queria registrar um boletim de ocorrência contra o líder norte-americano. Ao ser questionado sobre o motivo da denúncia, ele responde: “Aconteceu que ele viola meus direitos. Todos. Meus ‘rights’ bancários, financeiros, imposto de renda nos Estados Unidos que o Banco do Brasil possui. Quero fazer um b.o dele, por favor”.

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Antes disso, o homem já havia dito diretamente à escrivã: “Eu gostaria de fazer um b.o contra o presidente dos EUA, Donald Trump”.

Na publicação, Jéssica Fogaça fez uma brincadeira sobre as situações inesperadas enfrentadas no dia a dia da profissão. “Quando eu for polícia eu vou prender bandido e trocar tiro. Os b.o que aparece para eu resolver”, escreveu.

O conteúdo ganhou grande repercussão e passou das 100 mil curtidas. Apesar da viralização, o vídeo não revela se o boletim de ocorrência foi registrado oficialmente.

Nos comentários, usuários relataram episódios semelhantes vividos em delegacias. “Dia mais normal no DP. Tenho um assíduo que jura de pé junto que inventou o asfalto e “roubaram” a ideia dele“, comentou um internauta.

Outro usuário descreveu a rotina nas unidades policiais: “O DP é uma espécie de consultório de psicologia, clínica psiquiátrica, escritório de consultoria advocatícia, além de atuar como tribunal arbitral de pequenas causas, mediando desentendimentos entre familiares, amigos e vizinhos. O escriba do plantão nunca irá puxar um dia idêntico ao outro, será sempre uma novidade…”.