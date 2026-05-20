Homem é linchado após suspeita de roubo a estabelecimento em Salvador

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Um homem, sem identificação formal, foi linchado por populares em via pública, na manhã desta quarta-feira, 20, na Rua da Glória, no bairro Periperi, em Salvador. Ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que, segundo informações preliminares, a ação foi motivada após ele roubar um estabelecimento comercial na região.

Em seguida, o suspeito foi seguido, abordado e agredido por populares, causando o óbito.

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Também em nota enviada à reportagem, a Polícia Militar da Bahia disse que agentes da 18ª CIPM foram informados sobre a presença de um homem ferido, no entanto, ao chegarem ao local, já encontraram a vítima sem sinais vitais.

Sem presos

Posteriormente, o Departamento de Polícia Técnica realizou a perícia e remoção do corpo. Diligências investigativas são realizadas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) para esclarecer a autoria e as circunstâncias do crime.

Até o momento, não há informações sobre prisões. Além disso, os órgãos também não revelaram o que homem teria roubado do estabelecimento.