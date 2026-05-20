Número de policiais baleados em serviço cresce 130% em Salvador e RMS

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O número de policiais baleados em serviço em Salvador e Região Metropolitana (RMS) cresceu 130% entre 1º de janeiro e 18 de maio, segundo dados do Instituto Fogo Cruzado. As ocorrências correspondem a quase o triplo do mesmo período de 2025.

No total, 23 agentes foram atingidos por disparos enquanto estavam em atividade. Já no ano anterior, foram 10 baleados.

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Contabilizando também os policiais feridos fora de serviço, o número cresce para 31, contra 16 em 2025, um crescimento de 94%.

Em todo o ano passado, foram registrados 25 agentes baleados em Salvador e RMS, sendo 15 atingidos em serviço. Em menos de cinco meses, 2026 já supera o total anual de agentes baleados em serviço registrado no ano passado.

Veja comparativo:

2025 (01/01 – 18/05): 16 agentes baleados | 10 em serviço

2026 (01/01 – 18/05): 31 agentes baleados | 23 em serviço

Relembre alguns casos recentes em Salvador

Adailton Oliveira

A morte do investigador Adailton Oliveira Rocha, de 55 anos, foi confirmada pela Polícia Civil da Bahia após o agente ser atingido por disparo de arma de fogo durante uma diligência no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, nesta terça-feira, 15.

Lotado na 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves), unidade vinculada ao Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), o policial participava de uma ação em campo quando ocorreu o ataque. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos.

Samuel Novais da Silva

O policial militar Samuel Novais da Silva foi assassinado na noite desta quinta-feira, 15, no Engenho Velho de Brotas, em Salvador. Ele atuava como soldado e era lotado na 26ª CIPM, no bairro de Brotas.

Segundo fontes ouvidas pelo portal A TARDE, o militar se formou no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, na turma T2, em abril de 2023.