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Traficante do CV no Nordeste de Amaralina é preso no aeroporto tentando ir para o RJ

Criminoso possuía mandado de prisão por comércio de entorpecentes e associação ao tráfico

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Traficante do CV no Nordeste de Amaralina é preso no aeroporto tentando ir para o RJ
Foto: Divulgação SSP

Um traficante integrante do Comando Vermelho (CV) no Nordeste de Amaralina foi preso na tarde desta quarta-feira, 20, no Aeroporto Internacional de Salvador, durante uma tentativa de embarque para o Rio de Janeiro.

Segundo informações da polícia, o suspeito possuía mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação ao tráfico. A captura foi realizada por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, com apoio das Polícias Civil e Federal.

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Investigação

De acordo com as investigações, o homem pretendia se encontrar com integrantes do grupo criminoso que fugiram da Operação Duas Rosas, realizada em abril deste ano na comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro.

Participaram da ação equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO) e da Polícia Federal.

As forças de segurança informaram ainda que as ações de inteligência e patrulhamento seguem intensificadas na região do Nordeste de Amaralina. Informações sobre integrantes de facções criminosas podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque Denúncia 181.

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Tags

Comando Vermelho nordeste de amaralina traficante preso tráfico de drogas

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