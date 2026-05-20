AÇÃO POLICIAL
Quatro suspeitos são presos por transporte irregular de pedras de esmeralda
Veículo estaria sendo utilizado para levar pedras preciosas sem autorização legal
Quatro homens foram presos em flagrante, nesta terça-feira, 19, suspeitos de transportar pedras de esmeralda de forma irregular no município de Itaberaba.
De acordo com a Polícia Civil, a operação foi realizada após troca de informações entre as Delegacias Territoriais de Itaberaba e Campo Formoso. As investigações apontavam que um veículo estaria sendo utilizado para levar pedras preciosas sem autorização legal.
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Material apreendido
Durante as buscas, os agentes conseguiram localizar o automóvel e apreender o material, porém, a polícia não informou a quantidade de esmeraldas encontrada.
Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia e seguem à disposição da Justiça.
As pedras apreendidas passarão por perícia.