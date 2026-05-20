Quatro suspeitos são presos por transporte irregular de pedras de esmeralda

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Quatro homens foram presos em flagrante, nesta terça-feira, 19, suspeitos de transportar pedras de esmeralda de forma irregular no município de Itaberaba.

De acordo com a Polícia Civil, a operação foi realizada após troca de informações entre as Delegacias Territoriais de Itaberaba e Campo Formoso. As investigações apontavam que um veículo estaria sendo utilizado para levar pedras preciosas sem autorização legal.

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Material apreendido

Durante as buscas, os agentes conseguiram localizar o automóvel e apreender o material, porém, a polícia não informou a quantidade de esmeraldas encontrada.

Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia e seguem à disposição da Justiça.

As pedras apreendidas passarão por perícia.