Irmã de Deolane Bezerra se pronuncia após prisão: “Difícil é provar”

A prisão da influenciadora e advogada Deolane Bezerra, realizada na manhã desta quinta-feira, 21, durante uma operação contra um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital, gerou reação da família nas redes sociais.

Após a ação policial, a irmã de Deolane, a também advogada Daniele Bezerra, publicou um desabafo afirmando que a influenciadora estaria sendo alvo de perseguição e julgamento antecipado pela opinião pública.

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Na publicação, Daniele criticou a operação e afirmou que a prisão estaria baseada em “suposições” e “narrativas”. Segundo ela, a família confia na Justiça e acredita que a inocência de Deolane será comprovada.

“Acusar é fácil. Difícil é provar. Muitas vezes primeiro se expõe, se destrói a imagem e se condena perante a opinião pública para só depois buscar provas”, escreveu.

Foto: Foto: dradanielebezerra via Instagram

Prisão da influenciadora

Deolane Bezerra foi presa durante uma operação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil que investiga um esquema de movimentações financeiras suspeitas envolvendo integrantes do PCC e familiares de Marco Herbas Camacho, conhecido como Marcola.

Segundo as investigações, o grupo utilizava uma transportadora de cargas sediada em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, para lavar dinheiro do PCC. A polícia afirma que a empresa funcionava como fachada para movimentações milionárias ligadas à facção criminosa.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em imóveis ligados a Deolane em Barueri, na Grande São Paulo. A influenciadora havia retornado ao Brasil na quarta-feira, 20, após passar semanas em Roma, na Itália. O nome dela chegou a ser incluído na lista de Difusão Vermelha da Interpol.