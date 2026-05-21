Atleta amputado reencontra empresário em audiência em Salvador

O atleta Emerson Silva Pinheiro falou sobre estar de frente com o empresário Cleydson Cardoso Costa Filho pela primeira vez desde que foi atropelado em 16 de agosto do ano passado. A declaração foi dada antes da audiência realizada nesta quinta-feira (21), no Fórum Criminal de Sussuarana.

Antes da sessão, o atleta falou sobre a expectativa para o momento e voltou a citar as consequências do acidente, que resultou na amputação de uma das pernas.

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"Graças a Deus eu estou tranquilo. Vou ouvir e vou falar também. Dá ouvido pra que ele possa falar alguma coisa e eu também possa falar algo a ele sobre o que eu estou sentindo sobre o que ele fez com a minha vida, tirou a minha perna".

Em seguida, contou que ainda enfrenta problemas na recuperação e revelou que precisará passar por uma nova cirurgia na perna esquerda, que também foi afetada.

"A outra perna eu quase ia perdendo, mas graças a Deus e aos médicos conseguiram salvar. Mas eu estou com bastante dificuldade com essa perna esquerda e vou precisar passar por uma nova cirurgia", completou o corredor.

No fórum, Cleydson e o seu advogado optaram por não comentar as acusações.

Defesa tenta flexibilizar medidas

Enquanto o processo criminal segue em andamento, a defesa de Cleydson tenta flexibilizar as medidas cautelares impostas pela Justiça. Filho da vereadora de Salvador Débora Santana, ele responde em liberdade provisória desde setembro de 2025 e utiliza tornozeleira eletrônica.

Segundo a advogada do atleta Emerson, Losangela Passos, a defesa do empresário apresentou um novo pedido para alterar parte das restrições atuais.

“Cleydson pediu revogação de partes das medidas restritivas, dentre elas para sair à noite e liberação para sair da comarca, está para a manifestação do MP e depois o Juiz decide”, afirmou ao Grupo A TARDE.

O pedido ainda depende de parecer do Ministério Público da Bahia (MPBA) e posterior decisão judicial.

Pensão mantida

Outra movimentação envolvendo o caso aconteceu nesta semana. O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) negou um recurso apresentado pelos advogados da vereadora Débora Santana e manteve a decisão que determina o custeio das despesas de reabilitação e manutenção do atleta. O avanço do processo também havia sido antecipado pelo Grupo A Tarde.

Em conversa com à reportagem, a defesa da edil afirmou que ela permanece “profundamente sensibilizada com a gravidade do acidente sofrido”, mas argumenta que a ajuda oferecida ao atleta aconteceu de forma voluntária, sem reconhecimento de responsabilidade civil permanente.

“Pessoas maiores de idade respondem individualmente pelos próprios atos e pelas próprias obrigações, conforme determina a legislação brasileira. Isso não significa ausência de solidariedade humana ou impossibilidade de auxílio por parte da vereadora [...] Todavia, eventual ajuda futura deve decorrer exclusivamente de ato voluntário, pessoal e não de imposição judicial sem previsão legal, por filho maior e capaz.”, disse a defesa.