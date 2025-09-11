Filho de vereadora que atropelou atleta é denunciado por homicídio doloso

Corredor Emerson Pinheiro, de 29 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Ministério Público da Bahia denunciou nesta quarta-feira, dia 10, o motorista que atropelou o maratonista Avenida Octávio Mangabeira, na Pituba. Cleydson Cardoso Costa Filho foi denunciado por tentativa de homicídio doloso, com dolo eventual.

Segundo a denúncia, o acusado dirigia de “maneira temerária”, sob efeito de bebida alcoólica e com velocidade acima do máximo permitido na via, quando perdeu o controle do veículo e atropelou, por volta das 6h, Emerson Silva Pinheiro.

A vítima, um esportista amador, fazia a corrida diária matinal. Ele sofreu fraturas graves nos membros inferiores, sendo submetido à cirurgia de urgência e prolongada internação hospitalar, com amputação da perna direita.

“Conforme o apurado, o denunciado conduzia o veículo em alta velocidade, buzinando de forma abusiva e apresentando sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora", sendo elas:

forte odor etílico;

fala desconexa;

desorientação;

instabilidade motora

O documento destaca o impacto causado pela velocidade do veículo, que colidiu com duas barracas, destruiu completamente um quiosque e arrancou um piquete de concreto de proteção aos transeuntes.

Tentativa de homicídio

O MPBA considerou também que se trata de crime de tentativa de homicídio qualificado por emprego de meio que resultou em perigo comum, pois o motorista colocou sob ameaça diversas pessoas que transitavam na avenida, e por dificultar a defesa da vítima, surpreendida quando corria dentro do espaço reservado aos praticantes de esporte.

De acordo com a acusação, “o denunciado agiu com dolo eventual, vez que dirigia sob a influência de álcool, transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via, em via urbana de grande movimentação, assumindo, assim, conscientemente o risco de produzir o resultado morte, pouco se importando com a vida e a integridade física dos transeuntes”.