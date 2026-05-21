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Mansões e carros de luxo: veja fortuna milionária de Deolane Bezerra

Influenciadora foi presa na manhã desta quinta-feira, 21

Agatha Victoria Reis
Por
Deolane Bezerra
Deolane Bezerra - Foto: Reprodução| Instagram

Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quinta-feira, 21, por acusações de lavagem de dinheiro, pela Operação Integration. A influenciadora, que costuma compartilhar nas suas redes sociais seus luxos, possui um patrimônio milionário.

Dentre mansões, carros e objetos de luxo, a imagem de ostentação ligada à advogada repercute entre os internautas. Confira o patrimônio da empresária.

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Deolane e seu patrimônio

Bolsas

Horas antes da prisão, a influenciadora publicou uma imagem com uma bolsa da marca Hèrmes, avaliada em cerca de US$65 mil, ultrapassando R$325 mil na cotação atual.

Além do episódio, Deolane já exibiu acessórios de grifes como Chanel, Louis Vuitton e Prada.

Jatinho

A advogada adquiriu um jatinho particular, com lugares para 7 passageiros, avaliado em milhões de reais.

Carros

Durante a operação, foram apreendidos quatro carros da famosa, entre eles: uma Ranger Rover, um Escalade, um Jeep Limited e um Mercedes-AMG. No total, os automóveis podem chegar a R$ 2,5 milhões.

Casas

Em 2024, Deolane compartilhou nas redes sociais uma casa que adquiriu em Orlando, na Flórida. Na postagem, ela conta que é o décimo segundo imóvel comprado pela famosa.

"Não é ostentação, é superação. Seja bem vinda casa 12. Obrigada Papai do Céu, tudo para tua honra e glória", escreveu em postagem.

A Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público investigam um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC (Primeiro Comando da Capital).

De acordo com as investigações, a operação também executou mandados de prisão preventiva contra integrantes suspeitos de ligação com a facção criminosa, entre eles familiares de Marco Herbas Camacho, o Marcola.

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Tags

Deolane Bezera entretenimento Polícia

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