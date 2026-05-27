Adolescente que denunciou abuso no metrô em Salvador passou por escuta especializada

A adolescente de 15 anos que denunciou ter sido vítima de estupro dentro da estação de metrô da Lapa, em Salvador, passou por escuta especializada após o crime. O procedimento foi realizado pela equipe psicossocial da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), unidade responsável pela investigação do caso.

Segundo a Polícia Civil, a jovem foi ouvida na presença da mãe após registrar a ocorrência. Durante o depoimento, ela relatou que foi levada por um homem até um banheiro da estação, onde sofreu os abusos. Outros dois suspeitos teriam permanecido do lado de fora do local.

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O atendimento faz parte do protocolo de acolhimento destinado a vítimas menores de idade em casos de violência sexual. Após a escuta, a adolescente foi encaminhada à rede de proteção prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Exames de lesão corporal também devem integrar o inquérito policial.

O caso aconteceu na terça-feira, 26, dentro da estação da Lapa, um dos pontos de maior circulação de passageiros em Salvador. Informações iniciais apontam que o crime ocorreu em um banheiro do terminal.

Investigação busca identificar suspeitos

Além dos depoimentos, a Polícia Civil trabalha com imagens do sistema de videomonitoramento da estação para tentar identificar os envolvidos. A CCR Metrô Bahia informou que está colaborando com as investigações e realizando o levantamento das gravações.

De acordo com a concessionária, o sistema metroviário conta com mais de 2 mil câmeras espalhadas entre estações, terminais e trens, além de monitoramento contínuo realizado pelo Centro de Controle Operacional (CCO), que funciona 24 horas por dia.

A empresa afirmou ainda que mantém atuação integrada com as forças de segurança pública e segue prestando apoio às autoridades responsáveis pela apuração do caso.