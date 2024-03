Secretaria de Saúde emite alerta após aumento de casos de dengue | A TARDE

A Secretaria Municipal de Saúde de Barreiras emitiu um alerta sobre o aumento de casos suspeitos de Dengue e Chikungunya. O alerta acontece em meio ao grande número de pessoas com sintomas de febre, mialgia, cefaleia que pode estar relacionado com a transmissão dos vírus do mosquito Aedes aegypti.

De acordo com dados recentes, a Bahia já registrou 22,2 mil casos prováveis de dengue em 2024. A secretária de Saúde de Barreiras, Jamile Rodrigues, enfatizou a importância da prevenção e dos cuidados necessários para evitar a proliferação dessas doenças. "Estamos em um período crítico, com a chegada das chuvas e altas temperaturas, que favorecem a reprodução do mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue e Chikungunya. É fundamental que a população esteja atenta e adote medidas preventivas, como a eliminação de criadouros do mosquito e o uso de repelentes", destacou.

Entre as ações estratégicas de prevenção estão mutirões de limpeza urbana, combate focal, tratamento de ambientes e intensificação da educação em saúde.