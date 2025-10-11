Menu
BAHIA
BAHIA

Secretário leva Palmeiras à ABAV para impulsionar ecoturismo e renda

Eraldo Nery representa o município na maior feira de turismo da América Latina, focando em ecoturismo e atrativos culturais

Redação

Por Redação

11/10/2025 - 10:23 h
Secretário de Turismo, Eraldo Nery
Secretário de Turismo, Eraldo Nery -

O município de Palmeiras, na Bahia, marcou presença em um dos palcos mais estratégicos e importantes do turismo global: a ABAV Expo, considerada a maior feira do setor na América Latina.

A cidade, conhecida por seus vastos atrativos naturais e culturais, foi representada pelo Secretário de Turismo, Eraldo Nery, com o objetivo de conquistar operadores, agentes de viagem e investidores de todo o mundo.

A participação na ABAV Expo 2024 (ou outra edição recente) é vista como um movimento estratégico da Prefeitura de Palmeiras. Ao garantir um espaço de divulgação neste encontro de grandes negócios, a Secretaria de Turismo busca firmar parcerias sólidas que possam impulsionar, de forma organizada, o fluxo de turistas para a região.

O Secretário Eraldo Nery enfatizou a importância de apresentar o potencial de Palmeiras diretamente a quem constrói e comercializa pacotes de viagem.

"Estar na ABAV é fundamental para posicionar Palmeiras no mapa do turismo nacional e internacional. Nossos atrativos, que vão do ecoturismo à nossa rica história local, precisam ser apresentados aos grandes players do mercado. Saímos daqui com contatos promissores e a certeza de que estamos no caminho certo para transformar o turismo em uma verdadeira mola propulsora da economia de nossa cidade", afirmou Nery.

abav América-Latina Bahia Palmeiras Secretário de Palmeiras

