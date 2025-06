Secretário rebate ataques de movimento 'Invasão zero'

A foto de Felipe Freitas e Cacique Babau foi usada em evento do Invasão Zero para insinuar conivência com supostas ilegalidades - Foto: Divulgação | SJDH

O secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas, reagiu, no seu instagram pessoal, a uma associação feita durante o fórum nacional do movimento 'Invasão zero' para insinuar a conivência do estado com as inavões de terra.

Na postagem, Felipe reproduz a foto tirada em março deste ano, durante o evento sobre mediação de conflitos fundiários, onde aparece ao lado do cacique 'Babau'. A mesma foto foi utilizada pelo deputado federal Capitão Alden (PL-BA) conforme registrado na transmissão do fórum pelo youtube.

Segundo Alden, a foto, incluída entre outras imagens de ocupaçõs do MST, passa a mensagem de que 'está tudo dominado' e que 'eles (os movimentos sociais) têm a secretaria de Direitos Humanos', fazendo alusão, inclusive, à vereadora de Salvador, Marta Rodrigues (PT), irmã do Governador Jerônimo Rodrigues (PT) e a sua defesa de grupos vulneráveis.

Confira a resposta do secretário Felipe Freitas:



"No Fórum Nacional do movimento Invasão Zero, realizado em Ilheus, um dos palestrantes exibiu esta foto minha com o Cacique Babau insinuando que seria indevida a presença de uma autoridade pública junto a uma liderança indígena.

Quero dizer que não me assombro com esse tipo de intimidação e criminalização dos movimentos sociais.

Sou, com muito orgulho, aliado dos movimentos indígenas e estarei sempre junto a todas as lideranças que lutam por justiça e por liberdade.

Seguirei firme ao lado dos movimentos sociais e repetirei, muitas vezes, fotos e vídeos ao lado dos nossos históricos lutadores do povo. Que não reste dúvidas de que eu me orgulho muito de ser um militante de esquerda e de ser parceiro de quem luta por um mundo melhor", disse o secretário na postagem.

Milícias

Para Felipe, a distorção de informações tem intuito de disseminar a ideia de que há mau uso do dinheiro público para promover a doutrinação ideológica e financiar grupos armados de invasores. Apesar disso, o secretário não pretende fazer nenhuma representação contra o deputado.

"Não há nada de ilegal em defender a propriedade individual e contestar os movimentos sociais", pondera Felipe. Para ele, trata-se de uma tentativa de intimidação, 'agressiva mas não criminosa', com o objetivo de 'criminalizar os movimentos sociais e o diálogo com a sociedade e o estado'.

Mais preocupante, na visão do secretário, é a relação entre o movimento Invasão Zero e a formação de milícias. 'Sei que há investigações da Polícia Federal sobre as atividades do grupo Invasão Zero, mas não tenho conhecimento do que foi invesigado, porque se encontra em segredo de justiça', diz Felipe Freitas.



Nega Pataxó

O titular da pasta dos Direitos Humanos traça um paralelo entre a ação do movimento e a morte da 'Nega Pataxó', ocorrida em janeiro de 2024. Maria Fátima Muniz de Andrade foi morta em Itapetinga com um tiro disparado por um jovem de 19 anos, filho de um fazendeiro local, de acordo com a perícia. De acordo com o secretário, postagens veiculadas em grupos de mensagens do Invasão Zero incentivaram a expulsão de invasores.