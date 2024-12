Secretários aprovam 3° Plano Estadual de Segurança Alimentar

Secretários aprovaram por unanimidade o plano estadual de segurança alimentar e nutricional - Foto: Thássio Ramos | BSF

O Grupo Governamental de Segurança Alimentar e Nutricional (GGSAN) aprovou, por unanimidade, o 3° Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN). O encontro contou com a presença de 10 secretários de Estado nesta terça-feira, 26, na Casa Civil, em Salvador.

Para o secretário executivo do GGSAN, Tiago Pereira, o plano reflete um diagnóstico da realidade do estado e estabelece compromissos concretos para a implementação de ações voltadas à segurança alimentar.

Essas iniciativas estão alinhadas ao Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, contemplando demandas da sociedade civil organizada por meio do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea).

“Foram quase 12 meses de muitos esforços, de um grupo de trabalho coordenado pelo Bahia Sem Fome, com a participação das secretarias de Estado e também do Consea-BA. Então, a felicidade é enorme por estarmos vivendo este momento, que é um compromisso do governador Jerônimo Rodrigues com a agenda de erradicação da fome e de promoção da segurança alimentar”.

O secretário estadual do Planejamento, Cláudio Peixoto, celebrou a aprovação: 'Isso vai facilitar o trabalho da SGE, que faz monitoramento e avaliação da política. Se toda a política pública nascesse desse jeito, acho que com certeza a gente teria condições de tornar mais efetiva a oferta de bens e serviços, melhorar a vida das pessoas.

"Para mim, já é claro que tem a sintonia com as políticas públicas federais. A gente vem fazendo o dever de casa muito bem feito", acrescentou o secretário da Casa Civil, Afonso Florence. O plano agora será apresentado e entregue ao Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, para análise e aprovação.