Secti abre Edital para concessão de lotes do Parque Tecnológico | A TARDE

Com o objetivo de desenvolver um ambiente favorável para a ciência, a tecnologia e a inovação, o Governo do Estado, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), lançou nesta quinta-feira, 23, o edital para a concessão gratuita de direito real de uso de lotes públicos no Parque Tecnológico, destinados a empresas e entidades de base tecnológica, com o propósito de fomentar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) na região.

De acordo com o governo da Bahia, o prazo da concessão é limitado a 20 anos, prorrogáveis por até igual período. O processo será regido no modelo de concorrência. As instituições interessadas deverão apresentar seus projetos, os quais serão apreciados por uma comissão avaliadora. Os lotes têm dimensões que variam de aproximadamente 1.000 m2 a 6.000 m2 e podem ser pleiteados isoladamente ou em forma de consórcio, oferecendo flexibilidade para projetos de diferentes tamanhos e necessidades.

O secretário da Secti, André Joazeiro, destaca a relevância da Chamada para os negócios que atuam na área de CT&I.

“Estamos disponibilizando lotes públicos para empresas interessadas em construir prédios e conduzir pesquisas no Parque Tecnológico da Bahia. Esse Edital amplia a oferta de espaço para empresas e possibilita que elas possam ter uma estrutura fixa dentro do Parque Tecnológico. Qualquer empresa envolvida em pesquisa científica, inovação e desenvolvimento tecnológico pode submeter seu projeto e solicitar um lote”.

De acordo com Marcos Costa, diretor Administrativo Financeiro da Associação das Empresas do Parque Tecnológico da Bahia (AEPTEC), responsável pela gestão do Parque Tecnológico, a abertura do edital marca o início de uma nova fase para o Complexo.

“É o momento de ‘virada de chave’ do Parque. Grandes investimentos estão sendo realizados, investimentos em requalificação estão em fase de execução e novos equipamentos estão em fase de projeto. O lançamento desse edital deve criar a dinâmica necessária para a prevista e pretendida alavancagem do Complexo”, afirma.

O lançamento da ação teve a presença de Rafael Guedes, diretor Executivo da AEPTEC, e Marcus Dratovsky, presidente do Conselho de Administração da AEPTEC. O Edital completo está disponível para acesso no site.