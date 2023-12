Segundo suspeito de envolvimento em explosão de carro-forte é morto | A TARDE

O segundo suspeito de envolvimento na explosão de um carro-forte na BR-101, próximo a Barragem da Pedra do Cavalo, no recôncavo baiano, morreu em confronto com a Polícia Militar na quinta-feira, 14. De acordo com a corporação, o suspeito resistiu à prisão e foi baleado.

O homem foi encontrado em Santo Antônio de Jesus, também no recôncavo baiano, 10 dias após o crime, que aconteceu em 4 de dezembro. O nome dele não foi divulgado.

De acordo com a Polícia Militar, ele já tinha passagem pela polícia, inclusive devido a um assalto a um outro carro-forte em 2017, em Conceição de Feira, cidade que também fica no recôncavo.

Além disso, o homem era suspeito de roubo e receptação. A PM não deu detalhes sobre quando e onde os dois crimes foram cometidos. Com o suspeito, foram apreendidos uma arma de fogo e três munições.

Segundo as investigações da Polícia Civil, pelo menos duas pessoas estão envolvidas na explosão registrada em 4 de dezembro:

👉 Primeiro suspeito: Adailton Oliveira de Brito, conhecido como "Binho Negão" e "Binho do Beco". Ele foi preso na terça-feira, 12, e solto na terça, 13, após advogado alegar que ele acompanha o filho autista e sustenta outros filhos menores de idade;

👉 Segundo suspeito: o nome do suspeito não foi divulgado. Ele foi encontrado na quinta (145), em Santo Antônio de Jesus, resistiu à prisão e foi morto.