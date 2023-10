Seis ciganos da mesma família são executados na Bahia | A TARDE

Uma família de ciganos foi executada a tiros na manhã desta quinta-feira, 5, no município de Jequié, no interior da Bahia. As informações iniciais dão conta de que ao menos seis pessoas morreram durante o ataque. Entre elas, uma criança de 5 anos e uma mulher grávida.

Conforme as informações obitidas pelo Portal A TARDE, os corpos foram encontrados por vizinhos e familiares que arrombaram a porta do imóvel e acharam as seis vítimas mortas. Elas, que ainda não tiveram os nomes revelados, são quatro mulheres, sendo uma criança e uma gestante, além de dois homens. O caso aconteceu por volta das 3h da madrugada, quando vizinhos escutaram "mais de vinte tiros", como relataram.

A reportagem teve acesso a imagens feitas logo após o crime, porém, como a gravação é muito forte, não mostraremos. Nelas, algumas das vítimas aparecem alvejadas ainda na cama. A criança estava sentada em uma das cadeiras.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estão no local da ocorrência.

Já a Polícia Militar, informou em nota que "uma guarnição do 19º Batalhão foi informada por parentes de que as vítimas eram ciganas. Foram identificados dois homens, três mulheres, sendo uma delas gestante e uma criança. O local foi isolado e a Polícia Técnica foi acionada. O fato, que será investigado pela Polícia Civil, foi registrado na 9ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin)".