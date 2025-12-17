Seis novos desembargadores são empossados no TJBA

- Foto: Reprodução TJBA

Seis novos desembargadores foram empossados no Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA). Os magistrados tomaram posse em sessão realizada, nesta quarta-feira, 17, no Tribunal Pleno.

Os juízes Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira e Ana Conceição Barbuda foram eleitos pelo critério de merecimento recebendo nota 100. A partir de agora, eles ocupam as vagas dos desembargadores Cassinelza da Costa Santos Lopes (3ª Câmara Cível), Sílvia Carneiro Santos Zarif (1ª Câmara Cível) e Jefferson Alves de Assis (2ª Câmara Criminal, 1ª Turma).

Pelo critério de antiguidade, os juízes Graça Marina Vieira da Silva, Almir Pereira de Jesus e Rilton Goes Ribeiro, também, ascenderam ao cargo de magistrado do 2º Grau. Eles ocuparão as vagas de João Augusto Alves de Oliveira Pinto (4ª Câmara Cível), Lícia Pinto Fragoso Modesto (3ª Câmara Cível) e Aliomar Silva Britto (5ª Câmara Cível).

“Este biênio que nos apresentou desafios e importantes passos para o nosso Poder Judiciário nos brinda com a chegada de mais 6 novos integrantes tornando ainda mais especial a chegada do ano que se avizinha. A trajetória de cada magistrado recém promovido remonta a um valor de pertencimento, superação e compromisso com essa corte”, salientou a Presidente do TJBA, Desembargadora Cynthia Maria Pina Resende.

No mesmo evento também ocorreram as eleições para Desembargador Eleitoral Titular e Substituto do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). Para a vaga de Titular na Corte Eleitoral, foi eleito o Desembargador Maurício Kertzman Szporer; e para a vaga de Substituto, o escolhido foi o Desembargador Paulo Alberto Nunes Chenaud.

Depoimentos dos novos desembargadores

Desembargadora Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda – “Recebo essa promoção com muita gratidão, emoção e responsabilidade. Eu entrei aqui como estagiária, fui subescrivã e sou juíza desde 1990. Chego ao Segundo Grau com a mesma responsabilidade, compromisso de julgar, com muito respeito, o cidadão e honrar essa Casa, à qual pertenço há 40 anos”.

Desembargador José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira – “Chego ao Tribunal depois de 35 anos de magistratura com o sentimento de dever cumprido. É claro que, nesses 35 anos, vivi momentos difíceis, passei por certas decepções, mas consegui superar. Dessa vez, neste ano de 2025, eu estou enfrentando a dor que o filho não consegue suportar, que é a perda de minha mãe. Então, eu chego ao Tribunal com o desejo de somar e prometendo a ela e ao meu pai, que eu vou cumprir a minha missão com dignidade, honestidade e independência”.

Desembargadora Ana Conceição Barbuda – “Certamente, o dia 17 de dezembro de 2025 é um dos mais primorosos da minha vida. Marca uma estrada de 35 anos de magistratura, na qual ingressei por um ideal, que me perseguiu ao longo desses anos e que jamais me apertei dele”.

Desembargador Almir Pereira de Jesus - “Nós temos o sonho de chegar ao topo da carreira e o topo é aonde cheguei agora. Estou muito feliz e minha expectativa é poder fazer, no Segundo Grau, no Tribunal de Justiça, um trabalho com seriedade, dedicação, honestidade e lealdade”.

Desembargador Rilton Goes Ribeiro – “A emoção é imensa por estar agora no Segundo Grau do Tribunal mais antigo da América. É com muita alegria que sou promovido e tenho certeza de que o meu compromisso é sempre trabalhar pela dignidade da nossa justiça baiana”.