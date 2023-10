Seleção de Cachoeira é hostilizada e tem ônibus apedrejado em Ipiaú | A TARDE

Torcedores e atletas e delegação da seleção do município de Cachoeira foram hostilizados na cidade de Ipiaú, Vale do Jiquiriçá, antes de partida válida pelo Campeonato Intermunicipal, deste domingo, 15.

De acordo com o presidente da Liga Cachoeirana de Desportos, Grinaldo da Silva Neto, membros da torcida organizada de Ipiaú impediram a equipe de Cachoeira a entrar no estádio Pedro Caetano.

“Nosso ônibus foi apedrejado, e só pudemos retornar após escolta da policia. Desde 2007, a gente participa desta competição e nunca vi algo parecido. No próprio estádio tinha um carro de som, que proferia palavras do tipo, "vamos invadir, vai morrer", conta.

A partida foi realizada e a seleção de Cachoeira perdeu a partida por 4x0. Grinaldo conta que as ameaças influenciaram no resultado da partida.

"Os atletas não se sentiram seguros para o jogo. Se tivéssemos vencido a partida, a confusão poderia ter sido pior”, pontuou.

Um áudio que circulou em grupos de whatsapp, atribuído, de acordo com Grinaldo, à integrantes da torcida organizada da seleção de Ipiaú, contém ameaças à prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (Republicanos), que acompanhou a delegação do município no jogo deste domingo, 15.

Um dos integrantes da torcida organizada de Cachoeira, conhecida como “Os Inflamáveis”, sofreu agressões no pé e teria sido ameaçado por um integrante armado da torcida rival, o qual teria dito que "se Cachoeira ganhasse o jogo, iria morrer todo mundo".