Seleção para delegado da Polícia Civil é suspensa após troca de provas

O concurso que irá selecionar novos delegados da Polícia Civil da Bahia foi suspenso na manhã deste domingo, 24, após uma falha de logística que resultou na entrega de provas trocadas para os candidatos.

O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela aplicação do certame, confirmou a falha no concurso que busca preencher mil vagas para delegados, investigadores e escrivães da corporação. As provas para os outros cargos foram entregues corretamente e o exame foi aplicado sem alterações.

Ainda de acordo com o IFBC, a falha ocorreu por conta da alteração dos locais das provas quatro dias antes da aplicação dos exames, por conta de um circuito de corrida de rua que foi realizado na capital baiana também neste domingo, próximo a um dos locais de aplicação da prova.

Com a alteração, os cadernos de provas não foram refeitos para os novos locaisi e a equipe de aplicação acabou entregando os pacotes de forma invertida, com as folhas de respostas anexadas pertencentes aos candidatos de outro local.

Em nota, o IFBC afirmou que a troca não causou prejuìzo à segurança do processo ou ao sigilo das provas e que o caso foi notificado para a Secretaria da Administração do Estado da Bahia (SAEB), além do pedido de suspensão do processo seletivo.