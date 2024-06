Semana do Meio Ambiente: CODEBA realiza ações de conscientização | A TARDE

A Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA) realizou, entre os dias 3 e 6 de junho, a Semana do Meio Ambiente 2024. O evento aconteceu nos portos de Salvador, Aratu-Candeias e Ilhéus, com o tema "Acelerar a restauração da terra, a resiliência à seca e ao progresso da desertificação".

As atividades, que contaram com a abertura pelo Gerente de ESG da companhia, Ricardo Bertelli, e a presença da equipe, revelam a importância que a diretoria da CODEBA vem dando à agenda da ESG.

Durante a semana, diversas atividades foram promovidas, incluindo palestras e ações de conscientização voltadas para funcionários e a comunidade portuária. Quem participou das ações pôde aproveitar sorteios, exibição de filmes e distribuição de mudas.

O propósito foi disseminar informações sobre a preservação ambiental e promover a cultura de responsabilidade compartilhada entre todos os envolvidos nas operações portuárias.

Publicações relacionadas