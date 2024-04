Semana Santa: Fluxo de veículos na BR-324 pode aumentar 11,5% | A TARDE

A rodovia BR-324 deve receber um aumento de cerca de 11,5% no fluxo de veículos durante o feriadão de Semana Santa, comparado com o mesmo período em dias convencionais. A estimativa está prevista para os dias entre 28 de março e 1º de abril.



Na quinta-feira, 28, espera-se um aumento significativo no fluxo, especialmente no sentido interior do estado. Já no domingo, 31, o trânsito deve ficar intenso na rodovia no sentido Salvador, quando muitas pessoas retornam para a capital baiana. A segunda-feira, 1º, também será marcada por uma movimentação intensa nos dois sentidos da rodovia.

Além disso, para agilizar o fluxo de veículos nos horários de pico, a VIABAHIA vai disponibilizar "papa-filas" na Praça de Pedágio 1 (PP1), localizada em Simões Filho, na quinta-feira, 28, das 14h às 22h e na sexta-feira, 29, das 6h às 14h.

O atendimento também será disponibilizado na Praça de Pedágio 2 (PP2), localizada em Amélia Rodrigues, quinta-feira, 28, das 14h às 22h, sexta-feira, 29, das 6h às 14h, domingo, 31, das 6h às 22h e segunda-feira, 1º, das 6h às 14h.

Os "papa-filas" são profissionais fardados e identificados pela concessionária, que abordam os veículos nas filas com a possibilidade do pagamento antecipado do valor da tarifa, gerando mais agilidade na travessia pelas cabines.

Dicas de segurança

Para aqueles que vão aproveitar os dias de folga, a VIABAHIA recomenda que, antes de pegar a rodovia, faça a manutenção do veículo, verifique itens básicos como macaco, chave de roda, triângulo, extintor e estepe. Durante a viagem, respeite o limite de velocidade, só ultrapasse em locais permitidos e conte com as nossas 15 bases de apoio para aquela parada estratégica.

As bases são equipadas com estacionamento com sombra, banheiro, água, café e wi-fi grátis. Essas dicas são indispensáveis para a ida e retorno com segurança e sem sustos.

Os usuários da rodovia podem acionar as equipes da VIABAHIA pelos números 0800 6000 324 para atendimentos na BR-324 e 0800 6000 116 para ocorrências na BR-116, 24h por dia.