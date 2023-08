Senac Bahia lança a reedição do livro de receitas com pratos típicos

O Senac Bahia e a Editora Senac São Paulo lançaram a reedição do livro "A culinária baiana no restaurante do Senac Pelourinho", com uma seleção de pratos típicos da região, preparados com ingredientes frescos. A obra une mais de 70 receitas, com pratos tradicionais, como acarajé, abará e bobó de camarão, até receitas que recuperam a memória afetiva como a jacuba e a cocada de amêndoa de cacau.

O livro também conta a história do Restaurante-escola do Senac Pelourinho, que é um dos mais tradicionais restaurantes de Salvador.

O livro “A culinária baiana no restaurante do Senac Pelourinho" tem organização editorial de Alice Santiago, Glória, Feitosa e Raul Lody; fotografia de Marisa Vianna; cenografia de Maurício Martins; e receitas do Restaurante Escola Senac Pelourinho, sob coordenação da chef, Jacqueline Bispo, e da coordenadora de operação, Anna Carla Pereira.

O livro - Celebrada na música, na literatura e nas manifestações religiosas, a comida baiana chega a ser tão famosa quanto as paisagens da região.

O Senac Bahia inaugurou, em 1974, o Centro de Educação Profissional em Hotelaria e Turismo: o Senac Pelourinho, em Salvador. Localizado no coração de um dos mais famosos pontos turísticos do Brasil e do mundo, o Senac Pelourinho abriga desde a sua inauguração o Restaurante-Escola, hoje parte do Museu da Gastronomia Baiana, criado em 2006. Outros espaços também integram o museu, como a cafeteria Café & Chocolate e a Galeria Nelson Daiha.

As mais de 70 receitas reunidas neste livro são um registro importante tanto da gastronomia baiana quanto do trabalho de ensino e preservação da memória realizado pelo Senac Pelourinho nas últimas décadas, que faz jus à grandiosidade da cultura da Bahia. Acompanha as receitas um ensaio fotográfico, que arrebata e transporta para o Senac Pelourinho e o universo baiano.

Onde comprar – O livro está disponível para compra no espaço Café e Chocolate, no complexo do Museu da Gastronomia Baiana, localizado no largo do pelourinho, em Salvador. Possibilidade também de compra online no site da editora Senac São Paulo.