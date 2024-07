Senac oferece 250 vagas para pessoas de baixa renda; veja vagas

Uma das vagas é de Tecnologia da Informação - Foto: Divulgação

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac) abriu 250 vagas para cursos técnicos do segundo semestre de 2024. Entre as vagas, estão disponíveis aquelas destinadas às bolsas de estudos de 100% do Programa Senac Gratuidade (PSG), para as cidades de Salvador, Alagoinhas, Feira de Santana, Porto Seguro e Vitória da Conquista.

Desde 2009, o PSG oferece vagas gratuitas em cursos de educação profissional, da Formação Inicial e do Nível Técnico, sem custo para a população brasileira de baixa renda. As bolsas são destinadas para pessoas com renda per capita por família de até dois salários-mínimos. Para participar dos cursos, os estudantes devem ter Ensino Médio completo ou ainda estar cursando o Nível Médio.

As inscrições são presenciais, por ordem de chegada. O candidato deve estar com o RG e CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade (original e cópia). De acordo com a Senac, os cursos técnicos estão alinhados com áreas de alta demanda no mercado de trabalho. Estão abertas turmas de Administração, Logística, Eventos, Desenvolvimento de Sistemas, Estética, Enfermagem e Massoterapia. As aulas começam entre julho e outubro, com opções nos turnos matutino, vespertino e noturno.

Os estudantes contemplados terão direito a fardamento, material didático, transporte, alimentação durante a prática profissional supervisionada e ajuda de custo concedida aos estudantes matriculados de acordo com critérios institucionais. Outras informações podem ser esclarecidas no ato da matrícula.

Confira as vagas:

Salvador (Centro de Educação Hoteleira - Pelourinho)

Garçom/Garçonete

Salvador (Centro de Educação Hoteleira - Casa do Comércio - Pelourinho)

Garçom/Garçonete

Salvador (Centro de Educação Profissional - Comércio)

Técnico em Logística

Técnico em Recursos Humanos

Centro de Educação Profissional (Feira de Santana - Kalilandia)

Técnico de Desenvolvimento de Sistemas

Centro de Educação Profissional - Porto Seguro

Técnico em Estética

Técnico em Massoterapia