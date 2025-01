SENAI oferece mais de 600 vagas de cursos gratuitos de Jovem Aprendiz

Início das aulas está previsto para fevereiro - Foto: Divulgação

O SENAI Bahia abriu as inscrições para os cursos de Aprendizagem Industrial Básica, onde serão ofertadas 609 vagas gratuitas para jovens que tenham entre 14 e 21 anos e estejam cursando a partir do 9º ano do Ensino Fundamental ou tenham concluído o Ensino Médio.

A capacitação, que está disponível em 13 municípios baianos, oferece cursos de assistente de análise de dados, assistente de logística, assistente de produção, eletricista industrial, mecânico de manutenção de máquinas e mecânico de usinagem convencional. Vale destacar que os alunos dos cursos de aprendizagem industrial podem ser contratados na condição de Jovem Aprendiz, de acordo com a demanda das indústrias.

Os interessados devem fazer a inscrição no site do SENAI, até o dia 31 de janeiro. Na página também está disponível o edital com todas as informações do processo seletivo. A confirmação da matrícula obedecerá à classificação geral, por ordem de inscrição, limitada ao número de vagas por unidade, curso e turno. O início das aulas está previsto para fevereiro.

Confira abaixo os cursos disponibilizados e as respectivas vagas, sendo que apenas a capacitação para Assistente Análise de Dados está disponível para estudantes que tenham a partir de 14 anos. Os demais, só para os que já têm 18.

Alagoinhas- assistente de logística (34 vagas)

Barreiras- assistente de logística (40 vagas)

Barreiras- assistentes de produção (06 vagas)

Camaçari- assistente de produção (37 vagas)

Camaçari- eletricista industrial (40 vagas)

Camaçari- mecânico de manutenção de máquinas (34 vagas)

Feira de Santana- assistente de produção (37 vagas)

Feira de Santana- eletricista industrial (42 vagas)

Ilhéus- assistente de produção (29 vagas)

Jacobina- assistente de produção (41 vagas)

Jequié- assistente de logística (44 vagas)

Juazeiro- assistente de logística (34 vagas)

Lauro de Freitas- mecânico de manutenção de máquinas (40 vagas)

Luís Eduardo Magalhães- assistente de produção (05 vagas)

Salvador/Cimatec- mecânico de usinagem convencional (42 vagas)

Salvador/Dendezeiros- assistente de produção (12 vagas)

Salvador/Dendezeiros assistente análise de dados (10 vagas)

Senhor do Bonfim-assistente de produção (43 vagas)

Vitória da Conquista- assistente análise de dados (34 vagas)