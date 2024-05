“Sensação não pode ser melhor”, diz Alban sobre honraria | A TARDE

O presidente da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), Ricardo Alban, falou nesta quinta-feira, 23, sobre a Medalha do Mérito Industrial Luiz Tarquínio, maior honraria da indústria baiana, que será entregue a ele nesta noite.

Alban lembrou sua trajetória até chegar à presidência da CNI, e destacou a emoção de receber a medalha.

“A sensação não pode ser melhor. Estarmos na nossa casa, onde nos acolheu com tanto carinho e permitiu que a gente pudesse fazer uma caminhada que nos levou hoje até a CNI, é simplesmente emocionante. E reconhecer o trabalho todo que foi desenvolvido, principalmente no Cimatec, que é uma grande referência hoje não só para a Bahia e para o Brasil, mas para o mundo inteiro”, explicou Alban, que falou sobre a concessão das medalhas do Mérito Industrial que serão entregues ao vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB, ministro de Indústria e Comércio, ao ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), e ao presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, na próxima semana.

“Juntar isso com a Semana da Indústria, juntar com também todo um aspecto que nós estamos fazendo na CNI, com também a entrega da medalha na próxima semana do Mérito Industrial Nacional e ainda por cima para pessoas como o ex-governador Rui Costa, atual ministro da Casa Civil, recebendo na próxima semana a medalha do Médio Industrial Nacional junto com o ministro Alckmin, junto com o presidente Aloísio Mercadante, dentre tantos outros merecedores, nos deixa nessa ambiência geral de muita felicidade”, afirmou.

