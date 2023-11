"Será o maior da história do Liberatum", diz secretário sobre festival | A TARDE

Considerada a cidade mais negra fora da África, Salvador dá os primeiros passos para a valorização e visibilidade do povo preto, com a abertura do Festival Internacional Liberatum. O evento marca o início das celebrações do Novembro Negro e reúne grandes nomes da cena cultural nacional e internacional no Centro de Convenções.

Presente no primeiro dia do evento, nesta sexta-feira, 3, o secretário estadual do Turismo (Setur), Maurício Bacelar, explicou a importância da inserção de festivais voltados para a cultura diaspórica, uma herança deixada pelos africanos escravizados, para a Bahia.

“O Festival Liberatum se propõe a discutir essa diáspora negra pelo mundo. [...]. Eu entendo que este festival aqui na Bahia será o maior da história do Liberatum. É o que tem maior conectividade da cultura negra e da diáspora no mundo. Porque está aqui na Bahia a influência que os negros africanos têm na nossa cultura, tanto na parte religiosa, na parte gastronômica e na parte cultural”, disse ao portal A TARDE.



Para Bacelar, o evento promove “mídia espontânea” para o estado, principalmente, no momento de captação de novos visitantes mundo afora, tornando mais atrativa a Bahia como destino turístico.

“Pela presença das personalidades negras mundiais que estarão aqui na Bahia, isto é, uma mídia espontânea para o nosso estado. O nosso estado hoje está nas manchetes dos principais meios de comunicação do mundo, por conta da presença de personalidades, como Viola Davis e [Angela] Basset. Somente a presença desses artistas, por si só, já é uma promoção do nosso destino”, frisou Bacelar.



Projeção para o verão

Otimista, o titular do Turismo também comentou sobre as projeções da pasta para a chegada do verão, quando o Estado recebe um número maior de visitantes devido às zonas litorâneas. De acordo com Maurício, a Bahia alcança neste ano um feito inédito: a abertura do turismo Leste Europeu.



“Nossa expectativa é de que a gente bata o recorde do ano passado, quando nós tivemos o maior verão da história do turismo no nosso estado. E começamos com pé direito, abrindo um mercado inédito para o turismo internacional, que é o Leste Europeu. Nós contratamos 23 voos Charters, que vão acontecer de outubro até abril do ano que vem, um por semana, oriundos de Varsóvia”, revelou.

Além disso, Bacelar também destacou a expectativa do setor para abertura da temporada de cruzeiros. Conforme o secretário, são esperados 440 mil cruzeiristas durante o período, que inicia em dezembro e encerra no dia 20 de março.

“Vamos ter também uma temporada recorde nos cruzeiros de navios, batemos o recorde ano passado com 400 mil cruzeiristas. Este ano, vão chegar aqui em Salvador, em Ilhéus e em Porto Seguro, 440 mil cruzeiristas. Estamos prontos para fazer o maior verão da história”, concluiu.