Servidores de Madre recebem qualificação para melhoria do serviço | A TARDE

Servidores públicos de Madre de Deus receberam, nos dias 28 e 29 de abril, capacitação através do Ciclo de Aprendizagem Vivencial, para melhoria dos processos e da qualidade do serviço público.

O Ciclo de Aprendizagem Vivencial é uma metodologia educacional que se baseia no compartilhamento de conhecimento por meio de experiências feitas em grupo ou individualmente. Participaram da culminância da certificação servidores das secretarias e órgãos do município, no Bahia Plaza Hotel. Os presentes foram envolvidos com programação em conteúdo e construções colaborativas.

A Secretaria de Educação (Seduc) foi representada pelos professores Genivaldo Santos e Fátima Mascarenhas, que atuam como de Agentes de Planejamento e Governança (APGs), junto ao Escritório de Gestão Projetos, implantado pela Secretaria de Planejamento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Seplan).

Atualmente mais de 15 projetos e iniciativas estratégicas em diversas áreas, estão sob mediação do Escritório, onde destacam-se, na área educacional, a criação do Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado (NAPE), a Política Municipal de Assistência às Famílias Atípicas, além da reconstrução da rede escolar de Madre de Deus, entre outras.

O evento foi organizado pelo Planejamento Estratégico da Administração Municipal, e foi executado pelo Instituto de Gestão, Educação, Política e Estratégia (INGEPE), organização com atuação internacional em desenvolvimento humano e organizacional, através de metodologia exclusiva.