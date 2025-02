Servidores públicos da Bahia sem limites no Planserv? Veja anúncio

Atualmente, é cobrada uma taxa de R$ 10 para consultas acima de 12 anuais - Foto: Camila Souza/GOVBA

A coordenação-geral do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais (Planserv) anunciou nesta segunda-feira, 27, que não há teto orçamentário que limite os atendimentos de urgência e emergência nos hospitais que atendem à rede credenciada para os servidores públicos da Bahia.

O Planserv afirma que nenhum beneficiário deixará de ser atendido se precisar ir urgentemente buscar atendimento médico nos hospitais que atendem o plano.

A gestão do plano acrescenta que o mesmo acontece para as consultas médicas de todas as especialidades que são solicitadas e agendadas em consultórios, clínicas e hospitais, a partir da necessidade do servidor público estadual.

A coordenadora geral do Planserv, Socorro Brito, disse que não há impedimentos de agendamento do atendimento médico especializado por conta do orçamento público, mesmo que ultrapasse o limite de 12 consultas ao ano.

Segundo a coordenadora, o beneficiário pode ser atendido em quantos médicos necessitar dentro da rede credenciada por ano, não há impedimentos para isso. E para os que sofrem de doenças crônicas e precisam de um número maior de exames, procedimentos e consultas acima da quantidade anual coberta, é preciso entrar em contato gratuitamente com a Central de Relacionamento do Planserv através do número 0800 056 6066, a qualquer hora do dia e da noite, para comunicar a sua doença que ficará isento do pagamento da taxa de coparticipação devida.

Atualmente, é cobrada uma taxa de R$ 10 para consultas acima de 12 anuais, exames de laboratório acima de 30 e demais exames acima de oito, mas limitada a R$ 30 por pessoa pelo total de procedimentos excedentes. Socorro explica que os valores são módicos em comparação aos planos de saúde privados que existem no país, porque o Planserv é subsidiado pelo governo do estado.