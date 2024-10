Servidores públicos da Bahia têm descontos em cursos de graduação e pós

Oferta é direcionada aos servidores estaduais - Foto: Ascom/Saeb

O Clube de Desconto, em parceria com a Faculdade Unijorge, traz uma oportunidade para quem deseja investir em sua carreira. A oferta é de 84% de desconto em cursos de graduação e pós-graduação, para expandir seus conhecimentos e ampliar suas oportunidades profissionais. Os cursos, nas modalidades a distância, presencial e semipresencial, abrangem diversas áreas, como gestão, negócios, saúde, direito, educação, engenharia e TI.

Essa oferta é direcionada aos servidores estaduais, beneficiários do Planserv, funcionários do Ministério Público (MP), dos Tribunais de Contas do Estado (TCE) e dos Municípios (TCM), bem como para dependentes. Para obter mais informações e realizar sua matrícula, entre em contato com Rafael Reis através do telefone (71) 99611-7029.

Essas e outras ofertas estão disponíveis para consulta no site RH Bahia, na editoria “Servidores”, aba Clube de Desconto. Taxas, informações sobre inclusão de dependentes e valores adicionais podem ser consultados na página.

Clube de Desconto

Iniciativa da Secretaria da Administração (Saeb), o Clube de Desconto do Servidor tem o objetivo de conceder abatimentos especiais em produtos e serviços para mais de 270 mil beneficiários, em parceria com empresas credenciadas, divididas em mais de 26 segmentos diferentes. Para saber mais sobre o programa, acesse o RH Bahia (https://rhbahia.ba.gov.br/).