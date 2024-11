Sesab apresenta resultado da reforma de ampliação do Hospital Regional de Juazeiro

Hospital Regional de Juazeiro - Foto: Divulgação/Sesab

A secretária de Saúde da Bahia, Roberta Santana, acompanhada do prefeito eleito de Juazeiro, Andrei Gonçalves e do chefe de gabinete do governador Jerônimo, Adolpho Loyola, apresentou o resultado das obras de reforma, ampliação e modernização do Hospital Regional de Juazeiro (HRJ), que ganhou também a primeira Maternidade pública de alta complexidade, nesta quarta-feira, 13.

O evento, realizado no Grande Hotel de Juazeiro, reuniu profissionais de saúde, representantes de instituições regionais, sociedade civil e a imprensa. Essa obra é mais um passo para o fortalecimento da saúde pública no município e região.

“Essa parceria com o Governo do Estado é a base para transformar o sistema de saúde de Juazeiro e proporcionar um atendimento digno à nossa população. A saúde da nossa cidade pede urgência, e este investimento será essencial para avançarmos na qualidade do serviço e na capacidade de atendimento. Esses novos leitos, UTI`s e a maternidade representam mais conforto e atendimento humanizado, não só para Juazeiro, mas para toda a região. Quero agradecer ao governador Jerônimo e a secretária Roberta, e dizer que estamos juntos para melhorar a saúde do nosso município”, afirmou Andrei durante o evento.

A ampliação recebeu 176 novos leitos de internação, entre eles 30 de obstetrícia, 10 leitos de UTI Pediátrica, 10 UTI Neonatal, 10 de Unidade de Cuidados Intermediários Convencional (Ucinco), 05 de Unidade de Cuidados Intermediários Canguru (Ucinca), 21 clínicas pediátricas. Os outros 90 leitos são para adultos, clínico e cirúrgico, com 8 leitos de saúde mental, 2 salas de Centro de Obstetrícia e 3 leitos Pré-parto, Parto e Pós-Parto (PPP).

O novo prédio do HRJ conta ainda 21 leitos de emergência e 3 leitos de Centro de Recuperação Pós-Anestésica (CRPA). No total, um investimento de R$ 52 milhões do Governo da Bahia, apenas para a parte física da obra.

A maternidade passa a oferecer estrutura de qualidade e suporte ampliado para mães e bebês, atendendo a uma das principais demandas da população juazeirense.

“Esse importante trabalho de fortalecimento da gestão descentralizada e do atendimento qualificado no interior faz parte da nossa agenda estratégica de regionalização da saúde no estado. Um esforço que é defendido e orientado pelo nosso governador para oferecer mais qualidade de vida e dignidade para nossa gente. Juazeiro está de parabéns e nós estaremos juntos com Andrei para cuidar ainda mais da saúde de Juazeiro”, garantiu a secretária Roberta.

A implantação da maternidade de alta complexidade e ampliação do HRJ trouxe esperança e alívio para a população, que há tempos clama por melhorias na saúde pública. Durante o encontro, o público presente fez perguntas e ressaltou a importância de um sistema de saúde que atenda com qualidade as pessoas. “A população de Juazeiro merece um sistema de saúde eficiente, e com esse novo hospital acredito que vai melhorar e ampliar os atendimentos. O Hospital ficou muito bonito e nós só temos a agradecer ao governador e solicitar à Andrei que cuide da saúde da nossa cidade”, finalizou a agente de saúde, Maria de Fátima.

Estavam presentes no evento o vice-prefeito eleito Tiano Félix, o Reitor da Univasf, Télio Nobre, o Secretário de Agricultura da Bahia, Tum, o prefeito eleito de Curaçá, Murilo Bonfim, o secretário de Desenvolvimento Rural da Bahia, Osni Cardoso, médicos, enfermeiros, donos de clínicas e hospitais do município.