Sesab confirma 17 mortes por Dengue na Bahia | A TARDE

A Bahia soma 17 mortes por Dengue confirmadas pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab). O total de 272 municípios está em estado de epidemia da doença. Outros 34 estão em risco e 7 em alerta. São 62.478 casos prováveis da doença até o dia 16 de março de 2024. No mesmo período de 2023, foram notificados 12.479 casos prováveis, o que representa um incremento de 400,7%, ainda segundo os dados da pasta estadual.

As mortes foram registradas nas cidades Jacaraci (4), Piripá (3), Vitória da Conquista (3), Barra do Choça (1), Campo Formoso (1), Feira de Santana (1), Ibiassucê (1), Irecê (1), Santo Antônio de Jesus (1), Santo Estêvão (1). Em 2024, foram registrados dois óbitos por Chikungunya, nos municípios de Teixeira de Freitas e Ipiaú. Nenhum óbito por Zika foi confirmado.

A Sesab tem alertado os municípios para a necessidade de ampliação do horário de funcionamento de unidades básicas de saúde (UBS). Segundo a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, estão sendo enviados ofícios para as prefeituras pontuando a importância das unidades básicas estarem prontas para dar assistência com sintomas de Dengue e em horário estendido.

Para o combate à Dengue,o Governo do Estado adquiriu novos carros fumacês, distribuição de aproximadamente 12 mil kits para os agentes de Combate às Endemias. Além de apoio para intensificação dos mutirões de limpeza com o auxílio das forças de segurança e emergência e aquisição de medicamentos e insumos. A Sesab ainda tem promovido ações de teleconsultoria para auxiliar o manejo clínico dos pacientes na atenção básica.