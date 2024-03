Sesab confirma mortes por dengue em Feira e Vitória da Conquista | A TARDE

Mais duas mortes foram confirmadas por dengue no estado da Bahia, na manhã desta quinta-feira, 29. Não houve informações se as vítimas se tratavam de pessoas do sexo masculino ou feminino.

De acordo com a Secretaria de Saúda da Bahia (Sesab), com as novas mortes, o estado chega a sete mortes causadas pela dengue. Os dois novos registros aconteceram nas cidades de Feira de Santana e Vitória da Conquista.

Além dos municípios, também houveram mortes nas cidades de Ibiassucê, Piripá, Irecê e Jacaraci (duas vezes).