Sesab doa 1 tonelada de alimentos ao Bahia Sem Fome

Secretária de Saúde, Roberta Santana, entrega 1 tonelada de alimentos ao coordenador do Bahia Sem Fome, Tiago Pereira. - Foto: Divulgação | Bahia Sem Fome

Funcionários da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) doaram 1 tonelada de alimentos para o programa Bahia Sem Fome. Foram 951 quilos de feijão e 49 de arroz entregues nesta quarta-feira, 26, na sede do órgão.

Uma entrega simbólica havia sido realizada no dia 20, durante a festa junina da Sesab. A brincadeira era que a doação seria o “dote da noiva”, tradicional ato da festa. A secretária Roberta Santana realizou a entrega dos alimentos pessoalmente.

“A gente brincou, dançou forró, mas a gente não deixou de se preocupar com os próximos, com as pessoas que estão em vulnerabilidade. Parabéns a todos os servidores, entrego agora a Tiago, para que esse alimento seja servido a quem mais precisa”, celebrou Roberta Santana.

O coordenador do Bahia Sem Fome, Tiago Pereira, destacou o compromisso do governador Jerônimo em integrar as ações de combate à fome, tendo como exemplo o Programa Bahia Sem Fome.

“Nos festejos de junho, a Sesab teve esse gesto de solidariedade de arrecadar alimentos para quem mais precisa. Essa tonelada de alimentos vai compor as nossas cestas alimentares que estamos entregando em cada canto do estado da Bahia. Agradecemos a todos os colaboradores da Secretaria da Saúde por esse gesto de compromisso e de solidariedade com o povo baiano”, agradeceu o coordenador.