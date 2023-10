Sesab notifica IBDAH sobre denúncias de falta de pagamento | A TARDE

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) notificou o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar (IBDAH), que é responsável pela gestão do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, para apurar denúncias sobre falta de pagamento a funcionários.



O governo da Bahia, através da Sesab, afirma que "não há qualquer atraso por parte do Estado, tendo sido pago o montante de R$ 8.415.623,56 em setembro e hoje, conforme previsto em contrato, um novo pagamento. Deste modo, em virtude das denúncias referentes à falta de pagamento de funcionários da unidade, a Sesab notificou a entidade para apurar a questão", justificou.