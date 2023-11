Sete cães são encontrados mortos com marcas de tiro | A TARDE

Sete cachorros foram encontrados mortos com marcas de tiro e cordas amarradas nos pescoços nesta quarta-feira, 1º, às margens da BR-020, no trecho da cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado.

De acordo com a polícia, a suspeita é que se trate de crime de maus-tratos. A investigação será conduzida pela delegacia de Luís Eduardo Magalhães. U

Uma equipe da PC da cidade esteve no local para coletar evidências e determinar qual tipo de material foi usado para causar as mortes dos animais.