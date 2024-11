Sete criminosos são presos em 24h com auxílio do Reconhecimento Facial

Sistema está em funcionamento desde 2019. - Foto: Vitor Barreto / SSP-BA

Sete criminosos foram presos em 24h com auxílio do sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Os últimos foram um homicida, três traficantes, dois fugitivos de roubo e um por lesão corporal. As prisões aconteceram em Salvador, Irecê e Mucugê.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicação da SSP para a captura dos foragidos da Justiça baiana. Os flagrantes foram realizados pelos 18º e 7º Batalhões da corporação e pelas 42ª, 47ª, 11ª e 16ª Companhias Independentes (CIPMs) que conduziram os criminosos à Polinter, onde as ordens judiciais foram cumpridas.

A ferramenta, implementada em 2019, já retirou 2.007 criminosos das ruas baianas, sendo 754 neste ano.

