Sete pessoas são presas e cinco veículos recuperados durante Operação

Sete pessoas foram presas e cinco veículos com números de identificação adulterados foram apreendidos, na manhã desta quinta-feira, 18, durante a Operação Força Integrada, deflagrada por equipes das Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal. A ação acontece na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com informações policiais, os automóveis foram alcançados durante blitz e incursões realizadas pelas forças policiais no município de Simões Filho. Além dos condutores dos veículos adulterados, um casal suspeito de furtos em uma loja de perfumaria no bairro Boca do Rio, em Salvador, também foi alcançado.

Ainda durante a operação, cinco locais de desmanche de veículos foram localizados pelos policiais na cidade.

O comandante do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos, tenente-coronel Edmundo Assemany, destaca a importância da operação. "Vamos atuar nos principais pontos das cidades para coibir esse tipo de crime e localizar possíveis espaços de desmanche", reforçou.

Integração

Cerca de 70 policiais do Batalhão Apolo, Esquadrões de Motociclistas Fênix e Águia, Batalhão de Policiamento Rodoviário, Batalhão de Pronto Emprego Operacional, Rondesp RMS e da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar participam da operação. Equipes dos Comandos de Policiamento Regional, Rodoviário e de Apoio Operacional auxiliam as equipes.

Agentes do Departamento Especializado de Investigações Criminais da Polícia Civil, da 22ª Delegacia Territorial e da Polícia Rodoviária Federal também reforçam a Força Integrada.

