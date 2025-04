Setor produtivo apoia medida do Estado que equipara o imposto das ‘comprinhas’ em sites internacionais

- Foto: Freepik

Entidades representativas do setor produtivo baiano, a Fecomércio BA, a FIEB, a FACEB, o Fórum Empresarial da Bahia, a Associação Comercial da Bahia, a FCDL Bahia e a CDL Salvador, divulgam posição conjunta manifestando seu total apoio à decisão do Governo do Estado em equiparar a alíquota do ICMS de 17% para 20%, das chamadas “comprinhas”, termo usado para compras internacionais feitas via plataformas digitais.

Esse era um pleito do setor, que foi atendido pelo Estado em medida que ajuda a equilibrar um cenário de concorrência desleal com grandes plataformas estrangeiras que, até então, se beneficiavam de um regime tributário privilegiado.

As instituições explicam que a medida é essencial para garantir um ambiente de competição justa e para proteger o comércio e a indústria locais, que geram empregos, renda, e sustentam milhares de famílias na Bahia.

A decisão é vista como positiva para a totalidade do setor produtivo. O ajuste da alíquota contribui para a isonomia tributária e fortalece a competitividade do comércio local, impulsionando a economia da Bahia.

A equiparação impulsiona o desenvolvimento das micro e pequenas empresas, promovendo justiça fiscal e incentivando o consumo de produtos feitos no Brasil, cuja qualidade e valor agregado beneficiam toda a cadeia produtiva.

As entidades reforçam seu compromisso com o desenvolvimento sustentável do Estado e seguirão defendendo iniciativa