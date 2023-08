Setur-BA e Eletrobras Chesf fazem acordo por turismo no São Francisco

Para impulsionar atividades turísticas no curso do Rio São Francisco em território baiano, o titular da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), Maurício Bacelar, se reuniu, nesta semana, com o presidente da Eletrobras Chesf, Henrique Franklin, na sede da estatal, em Recife. A pauta incluiu a construção de um plano de visitação turística para o Complexo Hidrelétrico de Paulo Afonso.

“Falamos sobre o potencial das duas zonas turísticas baianas cortadas pelo Velho Chico e a importância do rio para o desenvolvimento econômico e do turismo na Bahia. Vamos participar de grupos de trabalho para viabilizar ações”, explicou Bacelar.

No caso de Paulo Afonso, nos Lagos e Cânions do São Francisco, também foram pleiteadas a concessão à iniciativa privada do Grande Hotel, de propriedade da companhia e hoje desativado; a reforma do Modelo Reduzido, uma maquete construída em alvenaria de pedra, reproduzindo o complexo de usinas da região; e a urbanização da praia fluvial conhecida como Prainha Ayrton Senna.

A zona turística conta com conectividade aérea, com voos de Salvador e Recife para Paulo Afonso, fruto da política de incentivos fiscais do Governo da Bahia para a captação de novas linhas para o estado.

Já para a zona turística Vale do São Francisco, onde o enoturismo é destaque, a solicitação levada por Bacelar foi o retorno do funcionamento da eclusa do Lago do Sobradinho, utilizada durante os passeios de barco feitos por turistas que visitam vinícolas.

"A Eletrobras Chesf vem investindo em ações socioambientais significativas na Bahia e vai estreitar, ainda mais, o relacionamento com o governo baiano para beneficiar, dentre outros aspectos, o turismo em Paulo Afonso, cidade que é conhecida como Terra da Energia", se comprometeu o presidente da Eletrobras Chesf, João Henrique Franklin.