Setur-BA realiza ações para impulsionar etnoturismo

Com a intenção de impulsionar o etnoturismo, na zona turística Costa do Descobrimento, a Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) vai oferecer cursos gratuitos na Reserva Pataxó da Jaqueira, em Porto Seguro, abordando temas como a história dos povos originários, desenvolvimento com sustentabilidade e atendimento aos visitantes. A ação visa capacitar e qualificar gestores públicos, empreendedores e profissionais indígenas que atuam no setor. A previsão é que as capacitações comecem em setembro.

“O primeiro passo foi fazer a pesquisa sobre as características das atividades turísticas já desenvolvidas pelos indígenas e as potencialidades que ainda não foram exploradas. Agora, vamos dialogar com as lideranças para começar os cursos na Jaqueira e depois alcançar todas as aldeias”, pontuou a superintendente de Serviços Turísticos da Setur-BA, Fabíola Mandarine.



A Setur também divulga as experiências que os turistas podem ter no território em que o Brasil foi descoberto, nas principais feiras do setor, nacionais e internacionais. O roteiro para vivenciar a rotina em uma aldeia indígena, com todas as suas tradições culturais, religiosas e gastronômicas, é um produto que desperta o interesse de estrangeiros.

O etnoturismo ganhou mais atrativos na Reserva da Jaqueira, com a inauguração de dois kijêmes (dormitórios) para hospedagem de turistas e o novo Portal Receptivo, entregues pelo Governo do Estado. As obras foram executadas pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). Os kijêmes foram abertos durante o Aragwaksã, festividade de celebração das lutas e conquistas do povo Pataxó, que terminou, na terça-feira ,1°, e teve a participação da Setur-BA.

“Há 25 anos realizamos essa festa tradicional, que atrai pesquisadores e turistas. Com os novos equipamentos, melhoramos a infraestrutura para atrair um número maior de visitantes, que agora poderão se hospedar na Reserva”, afirmou o presidente do Instituto de Etnoturismo, Juari Braz Pataxó.