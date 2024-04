Sexta-feira Santa movimenta turismo religioso em cidades baianas | A TARDE

Cidades baianas celebram esta Sexta-feira Santa, 29, com diversas manifestações cristãs ajudando a movimentar o turismo religioso. Salvador, Serrinha, Monte Santo, Bom Jesus da Lapa e Esplanada estão entre os municípios com maior frequência de visitantes no feriado.

Na capital, a Arquidiocese de Salvador realiza celebrações, partindo da Catedral Basílica, no Centro Histórico. A programação religiosa é acompanhada de atividades culturais, reunidas no projeto “Semana Maior, a Semana Santa do Salvador”.

A Paróquia do Santo Antônio Além do Carmo também tem uma programação especial, com o apoio da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA). “O governo vem investindo na divulgação do turismo religioso, especialmente no Carmo, que atrai muitos turistas. Eles acompanham tudo e levam as nossas tradições para o mundo”, relatou o conselheiro da Irmandade do Divino Espírito Santo, Paulo Silva

Salvador é um dos três destinos mais procurados para o feriado, na plataforma de viagens Decolar.com. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis na Bahia (ABIH-BA), a média de ocupação hoteleira na cidade é de 70%. O segmento gastronômico da capital também registra bom movimento, seja pela procura dos estabelecimentos ou encomendas e delivery, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes na Bahia (Abrasel-BA).

Interior

Na quinta-feira, 28, em Serrinha, na zona turística Caminhos do Sertão, mais de 20 mil pessoas participaram da Procissão do Fogaréu, que é Patrimônio Cultural Imaterial da Bahia. Levando tochas e velas acesas, os fiéis fizeram o trajeto entre a Catedral e a Colina de Nossa Senhora de Santana, para reviver o sofrimento de Jesus.

Monte Santo, também no Sertão, tem como destaque a penitência da Sexta-feira da Paixão, 29. Cerca de 10 mil pessoas devem participar da procissão, subindo a Serra do Araçá até o Santuário de Santa Cruz.

Em Bom Jesus da Lapa, nos Caminhos do Oeste, são esperados cerca de 15 mil visitantes. O ponto alto da programação é a Via Sacra, quando moradores da cidade e romeiros sobem a gruta do Bom Jesus, com 90 metros de altura.

Com estimativa de atrair cinco mil pessoas, a encenação da Paixão de Cristo, no município de Esplanada, na Costa dos Coqueiros, acontece na Sexta-feira Santa, com o apoio da Setur-BA. Considerado o maior do Litoral Norte e Agreste Baiano, o espetáculo é realizado há 27 anos.

“O apoio da Setur-BA foi fundamental para mais uma edição do espetáculo em Esplanada, que atrai visitantes de municípios vizinhos, como Acajutiba, Conde e Entre Rios. Isso é fundamental para o desenvolvimento do nosso turismo religioso, que tem crescido nos últimos anos”, ressaltou o secretário de Cultura e Turismo de Esplanada, Guilherme Filgueiras.