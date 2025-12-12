OPORTUNIDADE
Shopee abre mais de 300 vagas de emprego na Bahia
Estudantes, profissionais iniciantes e especialistas serão contemplados
Por Luiza Nascimento
A Shopee abriu um processo seletivo com 349 vagas de emprego na Bahia. Serão contemplados estudantes, profissionais iniciantes e especialistas em áreas estratégicas.
Há vagas em modalidades presencial, híbrida e remota, e os candidatos podem escolher o modelo mais compatível com o perfil.
Entre os benefícios estão plano de saúde e odontológico, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, auxílio home office e programas internos de desenvolvimento profissional. Não há informações sobre os salários.
Quais as vagas disponíveis?
- Analista de Operações Logísticas
- Engenheiro de Software
- Especialista em Marketing Digital
- Atendente de Suporte ao Cliente
- Analista de Dados
- Assistente Administrativo
Como participar?
As inscrições devem ser realizadas no portal oficial de carreiras da Shopee, disponível através deste link. Na página, é possível filtrar vagas por país, área e nível de experiência.
