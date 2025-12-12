Shopee abre mais de 300 vagas de emprego na Bahia

- Foto: Divulgação

A Shopee abriu um processo seletivo com 349 vagas de emprego na Bahia. Serão contemplados estudantes, profissionais iniciantes e especialistas em áreas estratégicas.

Há vagas em modalidades presencial, híbrida e remota, e os candidatos podem escolher o modelo mais compatível com o perfil.

Entre os benefícios estão plano de saúde e odontológico, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, auxílio home office e programas internos de desenvolvimento profissional. Não há informações sobre os salários.

Quais as vagas disponíveis?

Analista de Operações Logísticas

Engenheiro de Software

Especialista em Marketing Digital

Atendente de Suporte ao Cliente

Analista de Dados

Assistente Administrativo

Como participar?

As inscrições devem ser realizadas no portal oficial de carreiras da Shopee, disponível através deste link. Na página, é possível filtrar vagas por país, área e nível de experiência.