BAHIA
OPORTUNIDADE

Shopee abre mais de 300 vagas de emprego na Bahia

Estudantes, profissionais iniciantes e especialistas serão contemplados

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

12/12/2025 - 13:36 h
Imagem ilustrativa da imagem Shopee abre mais de 300 vagas de emprego na Bahia
-

A Shopee abriu um processo seletivo com 349 vagas de emprego na Bahia. Serão contemplados estudantes, profissionais iniciantes e especialistas em áreas estratégicas.

Há vagas em modalidades presencial, híbrida e remota, e os candidatos podem escolher o modelo mais compatível com o perfil.

Entre os benefícios estão plano de saúde e odontológico, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, auxílio home office e programas internos de desenvolvimento profissional. Não há informações sobre os salários.

Quais as vagas disponíveis?

  • Analista de Operações Logísticas
  • Engenheiro de Software
  • Especialista em Marketing Digital
  • Atendente de Suporte ao Cliente
  • Analista de Dados
  • Assistente Administrativo

Como participar?

As inscrições devem ser realizadas no portal oficial de carreiras da Shopee, disponível através deste link. Na página, é possível filtrar vagas por país, área e nível de experiência.

