Simpósio de clínica em saúde mental ocorre em novembro

Evento ocorre em novembro - Foto: Reprodução

No dia 1° de novembro vai ocorrer o IV Simpósio de Clínica de Saúde Mental. O tema deste ano será: Discutindo e Fortalecendo a Rede (Criança, Adolescente e Juventude). O evento começará às 8h, na Unime, Campus de Lauro de Freitas.

Além das palestras, o evento contará com uma oficina especial sobre a ciência análise do comportamento aplicada (ABA), de 14h às 15h, no núcleo de psicologia da UNIME. A oficina terá vagas limitadas a 20 pessoas.

Valores:

- 1º Lote (Simpósio clínica ampliada): R$13,00

Virada de lote dia 23/10

- Lote (simpósio clínica ampliada + Oficina ABA): R$23,00

Lote com vaga limitada à 20 pessoas

Coordenadores:

Prof. Dr. Rogério Rodrigues Gomes (Crp. 03/2776)

Prof. Roberto Calmon Pereira (Crp. 03/22785)

LAPE (Liga Acadêmica de Psicologia Escolar)

LADPEP (Liga Acadêmica de Direito Penal e Psicologia Jurídica)